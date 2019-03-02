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  3. Başkan Can, avcılarla bir araya geldi

Başkan Can, avcılarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Bilecik Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Can, avcılarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Bilecik Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Can, Bilecik Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya gelerek üyelerin istek ve taleplerini dinleyerek "Bilecik Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Dernek üyelerimizin istek ve taleplerini aldık. İnşallah avcılık ve atıcılığa gönül vermiş kardeşlerimiz için güzel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dernek başkanımıza ve diğer şahıslara davetleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Başkan Can, avcılarla bir araya geldi

Başkan Can, avcılarla bir araya geldi

Kaynak: İHA

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