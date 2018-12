Başkan Can gençlerin belediye çalışmaları hakkında görüşlerini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İlim Yayma Cemiyeti Erkek ve Kız Yurdu ile Ensar Vakfı Bilecik Şubesi Öğrenci Yurdu'ndaki gençleri ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, gençlerin belediye ve şehir hakkındaki düşüncelerini dinledi.

Göreve geldiği günden itibaren çeşitli vesilelerle vatandaşlarla, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında ilde üniversitede okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Bilecik Belediyesi çalışma anlayışında da olduğu gibi gençlere ve fikirlerine çok önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerin ve vatandaşların fikirlerini alarak, "Gönül Belediyeciliği" ilkesiyle şehri birlikte yönettiklerini vurguladı. Söyleşi tarzında geçen buluşmadan sonra açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Yaptığımız bütün ziyaretlerde ilimiz ve belediyemizdeki çalışmaları ele alıyoruz ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Gerçekten de bizim belediyecilik anlayışımızda şehirde olan çalışma ve gelişmeleri vatandaşlarımız ile birlikte gerçekleştirmek ve kararlar almak var. Bu akşam da gençlerimizle bir araya geldik. Çünkü bizler gençlerimizin düşüncelerine önem veriyoruz. Gençlerimizi yarınlarımızın mimarı olarak görüyoruz. Bu akşam da İlim Yayma Cemiyeti Erkek Öğrenci Yurdu, İlim Yayma Cemiyeti Kız Öğrenci Yurdu ve Ensar Vakfı Bilecik Şubesi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan genç kardeşlerimizl enerjilerini, heyecanlarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Hizmet anlayışımız olan gönül belediyeciliği düsturuyla ilimiz ve belediyemiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri dolayısıyla gençlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı, başarılı bir eğitim diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yurt idarecileri ile öğrenciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA