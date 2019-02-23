Başkan Can mahalle teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi Mahalle teşkilatları üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda; "Şehrimiz için en güzeli yapmak için istişarelerimiz devam ediyor" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve partililer Beşiktaş ve Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri bir araya geldi. Şehre yapılacak çalışmalar ile vatandaşların istek ve taleplerinin alındığı toplantı hakkında Belediye Başkanı Nihat Can; "Beşiktaş ve Ertuğrulgazi Mahalle teşkilatlarımızla bir araya geldik. Teşkilatımızın mensuplarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Gönüller kurmak için gönüller kazanmak için bir araya geldik. Bilecik'imiz ve mahallelerimiz için neleri yapabileceğimizi görüştük. İlk gün dediğimiz gibi gönül belediyeciliği düsturuyla vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA