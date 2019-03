Başkan Can, S plakalı minibüsçüler ve fabrika işçileri ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte kentte faaliyet gösteren S plakalı minibüsçüler ve bir fabrikanın işçileri ile bir araya geldi,

Başkan Can, ilk olarak Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada mesaiye başlayan işçileri fabrika girişinde karşılarken, mesaisi biten işçileri de uğurlayarak, simit ve meyve suyu ikram etti. İşçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Sabahın ilk saatleriyle birlikte Vezirhan beldemizde faaliyet gösteren bir fabrikada işe başlayacak kardeşlerimizi karşılarken, mesaisini tamamlayan kardeşlerimizi de uğurladık, simit ve meyve sularımızı paylaştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Marmara Bölgesinin parlayan yıldızı Bilecik'imizi daha iyi hedeflere ulaştırmak adına kendilerinden destek ve dua talebinde bulunduk. İnşallah her zaman üreten ve her zaman büyüyen bir Bilecik ve Türkiye için aynı gönülde buluşuruz" dedi.

S plakalı servisçileri dinledi

Başkan Can ardından Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte kentte faaliyet gösteren S plakalı minibüsçülerle bir araya geldi. Bilecik Belediyesi Şehir Ormanı'nda gerçekleştirilen buluşmada Belediye Başkanı Nihat Can, servisçileri dinleyerek, talep ve sorunlarına çözüm aradı. Bilecik Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşların menfaati doğrultusunda çalıştıklarını hatırlatan Can, S plakalı servisçilerin daha etkin, daha verimli ve vatandaşlara iyi hizmet verilmesi konularında her zaman fikir alışverişi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Can, belirli dönemlerde ilimizdeki esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinlediklerini anlatarak, "S plakalı servisçiler ile olan buluşmamızda ulaşımdaki çalışmalarıyla şehrimize katkı sağlayan esnafımızın daha kaliteli, daha etkili ve daha verimli bir iş hayatı sürdürmeleri önündeki engelleri giderecek çalışmaları el birliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyorum. İnşallah milletimizin teveccühüyle tekrar göreve geldiğimizde ilimizdeki bütün kurumlar, esnaf ve dernek temsilcileri ile tekrar bir araya gelerek, istek ve görüşleri değerlendireceğiz. Hep birlikte görüş alışverişi içinde olarak, İnşallah esnafımız ve insanımız için en iyisi olan çalışmaları gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA