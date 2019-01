Başkan Can, seçim çalışmalarını sürdürüyor Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi kentte faaliyet gösteren esnafı gezerek, "Sadece bugün değil her zaman esnaf ve vatandaşımızın yanındayız" dedi.

