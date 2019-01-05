Başkan Can, Sinoplularla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretinde, gönül belediyeciliği düşüncesiyle şehrin her bir köşesindeki vatandaşlar ile görüştüklerini dile getiren Başkan Can, "İlimiz Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldik. İlimizde yaşayan Sinoplu kardeşlerimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde aynı çatı altında yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ilimizdeki bütün dernek ve sivil toplum kuruluşları ile daima fikir alışverişlerinde bulunarak, mahallelerimiz ve şehrimiz için yapılabilecek çalışmaları ele almaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek Başkanı Çetin Kaya ve dernek üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA