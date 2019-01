Başkan Can’dan hasta ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Hastaları ziyaret eden Başkan Can, hastaların yakınlarına şifa diledi. Ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Can, "Devlet hastanemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet ettik. Hastalarımız ve hastanemizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. İnşallah Bilecik'imiz de yeni hastanesinde çok daha güzel ortamlarda hem hastalarımıza hem de doktorlarımıza hizmet verecek. Devletimiz ve hükümetimiz her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da vatandaşın yanında yer alıyor. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çok önem verdiğimiz sağlık sektörümüz ve çalışanların yanında yer alacağız. Ben bu vesile ile bütün hastalarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah onları tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Hastalarımız ile yakından ilgilenen doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA