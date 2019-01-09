Başkan Can’dan ziyaretler

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş'ı makamlarında ziyaret etti.

Görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Belediye Başkanı Nihat Can ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş'ı ziyaret ettik. Şehrimizi birlikte yönettiğimiz ve birlikte hizmet ettiğimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve Ağır Ceza Reisimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA