Başkan Can’ın yeni yıl mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yeni yılın gelmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can, yayımladığı mesajında, "Her zaman ifade ettiğimiz üzere yeni yıl yeni heyecanlar, yeni hedefler ve yeni başlangıçları ifade ediyor. Öncelikle, yeni yılın Bilecik'imiz, Türkiye'miz ve bütün dünyaya güzellikler getirmesini diliyorum. Çünkü yeni yıllar umut demek, yenilik demektir. Tüm dünya olarak sevgiye, barışa, hoşgörüye ve insan değerine en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde yeni yıl bizler için umut kaynağı olacaktır. Göreve geldiğimiz tarihten bu yana tarih ve kültür şehri Bilecik'te sizlerle birlikte çalışıyor ve güzel eserleri şehrimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bizlere güvenip vermiş olduğunuz destek, yaptığımız ve yapacağımız işlere büyük güç kattı. Çalışmalarımızın odağında daima sizler oldunuz. İnşallah bundan sonra da hizmeti ayağınıza getiren bir anlayış, inanç ve aşkla sizlerin teveccühü ve takdirine layık olmaya çalışacağız. Yeni yılın getireceği, yenilik, güç ve enerji ile "Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde yeni projeleri ve yeni eserleri Bilecik'imize el birlik içinde kazandırmaya devam edeceğiz. 2019 yılının, Bilecik'imizin sahip olacağı birçok yatırım, eser ve proje ile çok daha güzel bir yıl olacağına olan inancımız ile bütün hemşehrilerimin, vatandaşlarımın ve insanlık aleminin yeni yılını kutlar, iyi dilek temennilerimi iletirim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA