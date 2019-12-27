Başkan Çatal, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Taşköprü Belediyesinde iki haftada bir "Halk Günü" toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantılarda Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, makamında vatandaşları ağırlayarak istek ve taleplerini dinliyor.
Bu kapsamda yapılan Halk Günü toplantısında vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Başkan Çatal, vatandaşların duyarlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Vatandaşların fikir ve düşüncelerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çatal, "Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT