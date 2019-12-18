Başkan Çatal, Özel Eğitim Sınıfına Fil Görseli hediye etti

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede faaliyet gösteren Belediye Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'na Fil Görsel Eğitim Seti hediye etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hafif düzey otizm özel eğitim sınıfı öğrencilerine, 20 grup, kazanım sağlayan 884 karttan oluşan nesne öğretimini kolaylaştırıcı Fil görsel eğitim seti hediye etti.

Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Neriman Yıldırım ve Özlem Meşeci'nin isteği üzerine harekete geçen Başkan Çatal, kısa süre içerisinde Fil görsel seti özel eğitim sınıfına teslim etti. Çatal, "Eğitim her şeydir, özel eğitim öğrencilerimizin ise ayrıca bizim için önemlidir, bundan sonrada eğitime her alanda katkılarımız devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA