Başkan Çaylı Bartın Belediye Başkanı Akın’ı ziyaret etti

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Teşkilatı ile birlikte Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı makamında ziyaret etti.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve ilçe yönetimi , Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından karşılandı. Çaylı, ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu ifade ederek yapacağı çalışmalarda Başkan Akın'a başarılar diledi. Çaylı ve Akın yaptıkları ve proje aşamasında olan yapacakları hizmetleri anlatarak, yerel yönetimler üzerine bir süre sohbet ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.Ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zeki Çaylı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başkan Çaylı ziyaret sonrası, Başkan Akın'a Yenice tablosu hediye ederken, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'da Başkan Çaylı'ya ve MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık'a kaftan tablosu ve üzerinde tel kırma işlemeli tablo hediye etti.

Kaynak: İHA