Başkan Çebi’den taraftarın başlattığı kampanyaya destek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarın başlattığı "Omuz Omuza Kartal Yuvasına" kampanyasına destek için ilk alışverişi yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Omuz Omuza Kartal Yuvasına" kampanyasına destek için ilk ürünleri kendi aldı. Taraftarın başlattığı kampanyaya, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile destek vereceğini duyuran Çebi, kampanyanın ilk alışverişi de kendisi yaptı. Alışveriş sorası konuşan Çebi, "İlk alış verişi ben yaptım sonuncuyu da ben yapacağım ama ne zaman olur bilmem. Çok yakında ürünler de tükenecektir. Her Beşiktaş taraftarının Beşiktaş'a katkı vermek mecburiyeti değil hakkı var. Yapmak istiyorlar. Sadece yolunu yordamını göstermemiz ve onların önünü açmamız gerekiyor. Böyle bir kampanya başlatan taraftarlara hem teşekkür ediyorum hem devamını daha yukarı doğru çekerek yürütmelerini diliyorum. Her türlü desteği onlardan alıyoruz. Onlar olmadan birçok şeyi başaramayız" dedi.

Kaynak: İHA