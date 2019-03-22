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  3. Başkan Çeçrioğlu, Yavuzköy’de keşkek hayrına katıldı

Başkan Çeçrioğlu, Yavuzköy’de keşkek hayrına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Yavuzköy'de düzenlenen keşkek hayrına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çeçrioğlu, Yavuzköy’de keşkek hayrına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Yavuzköy'de düzenlenen keşkek hayrına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yavuzköylüler kendileriyle sohbet eden Başkan Çerçioğlu'nu ve İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'yı desteklediklerini söyledi.

Mahalleye gelişinde alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Tuna'ya vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar mahallelerine ziyaret etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyip mahallerine ziyaret ettikleri için Başkan Çerçioğlu'na ve Başkan Tuna'ya teşekkür etti.

Başkan Çeçrioğlu, Yavuzköy’de keşkek hayrına katıldı

Başkan Çeçrioğlu, Yavuzköy’de keşkek hayrına katıldı

Kaynak: İHA

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