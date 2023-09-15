Başkan Çelik Kentsel Dönüşüm Şantiyesinde incelemelerde bulundu

Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, şantiye nedeniyle bölgede yaşanan bazı sıkıntıların çözümüne ilişkin de toplantı yaptı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki başkan yardımcıları ve teknik ekipler ile birlikte kentsel dönüşüm projesinin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Çelik, çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalar nedeniyle bölgede yaşanan bazı sıkıntıların çözümüne dair görüş alışverişinde bulundu.

"İnşaat problemsiz bir şekilde devam ediyor"

Şantiyede incelemelerde bulunan Başkan Çelik, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Burada 605 konut ve 54 dükkan yerinde dönüşüm mantığıyla yenileniyor. 34 blok inşa edilecek. Şu anda 5 tane blokun inşaatları devam ediyor. Bazı bloklar 3. kat seviyesinde. Yine 4 tane blokta temel atma hazırlıkları tamamlandı. 15 gün içerisinde temel atımları tamamlanmış olacak. Bir taraftan da alanın tamamında hafriyat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda yüzde 60 seviyesinin üzerinde hafriyat çalışmaları tamamlanmış durumda. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de kalan çalışmalar da tamamlanmış olacak ve akabinde de alanın tamamında kuleleri, yükselen blokları görmüş olacağız. İnşaat çalışmalarımız problemsiz bir şekilde devam ediyor."

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"Tozla ilgili sıkıntının çoğu gitti azı kaldı"

Şantiye sınırına bitişik, 1. etap dönüşüm projesinin dışında kalan bazı konutların ulaşımla ilgili sıkıntıları olduğunu kaydeden Başkan Çelik, bu sorunun giderilmesi için de verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik, "Mümkün mertebe bu civarda yaşayan hiçbir vatandaşımızı rahatsız etmeden bu çalışmaları tamamlayalım istiyoruz. Ancak istemesek de bir miktar toz oluyor. Her gün burada sulama çalışması, zaman zaman da ciddi temizlik çalışması yapıyoruz. Biraz daha sabır diyoruz. 1 katrilyonluk bir yatırım şehrimize kazandırılıyor. Burada 605 aile yeni konutlarına kavuşacak. Bu kadar büyük bir çalışma yapılırken de ister istemez çevremize de bazı rahatsızlıklarımız var. Komşularımızdan bu noktada özür diliyor, onların anlayışlarına sığınıyoruz. Tozla ilgili sıkıntının çoğu gitti azı kaldı. Bundan sonraki süreçte de büyük bir dikkat içerisinde bu çalışmaları sürdürmüş olacağız. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra proje dışında kalan ancak şantiye nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan bölgelerde yerinde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu incelemeler sırasında Başkan Çelik, sorunun çözümü için ekiplere kısa sürede çözmeleri talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)