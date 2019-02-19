Başkan Çelik, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden gelen talebi gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talimatıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar Erciyes'te farklı ve güzel bir gün yaşadı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, kendilerine sağlanan bu imkan nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların Erciyes'e çıkma talebi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından gerçekleştirildi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, sağlanan imkan üzerine hastalara zirvede terapi yaptı. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde ağırlandı ve ardından gondollara bindirildi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki hastalara böyle bir imkanın sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Hastaların Erciyes'e çıkarılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Altıntop, "Tüm hastalarımız tek tek teşekkür ettiler. Birçoğu ilk kez teleferiğe bindi. Buraya hekim arkadaşlarımızla birlikte geldik Onlar hastalarımızı topluma kazandırmak için uğraşıyorlar. Erciyes'in de bu anlamda desteği olacaktır. Çünkü Erciyes'i görmek Kayserilileri mutlu eder. Biz de Erciyes'in temiz havasının ve güzelliğinin hastalarımızın ruhsal alemlerinde bir parıltı yaşatmasını hedef edindik" dedi.

Kaynak: İHA