Başkan Çelik’e sendikalardan tam destek

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik STK ziyaretleri kapsamında Memur-Sen ve Kamu Sen'i ziyaret etti. Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, Memur Sen'in Cumhur İttifakını destekleyeceğini ifade ederken, Kamu Sen İl Temsilcisi Bekir Dağıstanlı da ülke menfaatleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en büyük konfederasyonları olan Memur-Sen ve Kamu Sen'i ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Veysel Neze ve MHP Şehzadeler İlçe Başkan Şener Özten de eşlik etti.

Manisa'da 19 bin üyesi ile Memur-Sen'in Cumhur İttifakının yanında olacağını ifade eden Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi belediyecilik hizmetleri tam bir gönül işidir. Gönüllere girmeyi gerektiren bir çalışma. Biz Şehzadeler ilçesinde Ömer Faruk Çelik Başkanımızın öncelikle gönüllerin başkanı olduğunu ve bunun tüm halkımız tarafından hissedildiğini biliyor ve görüyoruz. Cumhur ittifakının bizim tabanda tabii ki çok şaşırtıcı bir tarafı yok. İnşallah Rabbim muvaffak edecektir. Memur Sen olarak Manisa'da 19 bin üyesi olan bir sendikayız. Üyelerimizin aileleri ile birlikte çok büyük bir aileyiz. Tüm üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde ülkemizin kritik bir süreçten geçtiğinin farkındalar. İnşallah bu anlamda da bu kritik süreci hep birlikte başarılı bir şekilde atlatacağız. Sizlerin de gayretlerin ile bizler sizlere destek vermeye devam edeceğiz inşallah. Sizin Şehzadeler ilçesine kazandırdıklarınız ortada. Bunun tüm halkımız büyük bir memnuniyetle görüyor. Biz hem Şehzadeler'de hem Yunusemre "de hem Büyükşehir'de hem de 17 ilçenin tamamında Cumhur İttifakını destekleyeceğiz. Yanınızda olacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.

"Kamu Sen hiçbir fedakarlıktan kaçmayacaktır"

Kamu Sen'in ülke menfaatleri için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağını ifade eden Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstanlı ise, "Kamu Sen her zaman devletinin ve milletinin yanında olan her konuda dimdik ayakta duran ülkemizin menfaatleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak olan bir sendikadır. İnşallah bu birlikteliğimiz Cumhur İttifakından sonra da önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Bundan hiçbir tereddüdümüz yoktur. Türkiye'de nerede bir sorun varsa bizler orada olacağız. Sizin en çok hoşumuza giden yönünüz, uzlaşmacı bir üslubunuz olmasıdır. Bu üslup ülkemizde de aranması gereken en büyük özelliklerden biri. Siz bunu 5 yıllık görev süresince yaptınız. Bu birlik ve beraberliğimiz inşallah ülkemizin menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda devam eder" diye konuştu.

"Herkesin belediyesiyiz"

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana hiç kimseyi ayırt etmeden Şehzadeler halkına hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik ise ziyaretlerinde şunları söyledi: "31 Mart'ta yerel seçimler olacak. Şehzadeler ilçesinde AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı olarak teşkilat mensuplarımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık. 5 yıl önce bir söz vermiştik. Siyasi yelpazenin en sağından en soluna kadar herkes bu belediye benim belediyem, bu başkan benim başkanım diyecek ve herkesi kucaklayacağız demiştik. Çok şükür bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu süre zarfı içerisinde bize oy veren ve vermeyenler arasında hiçbir ayrım yapmadan ilçemizde yaşayan 171 bin vatandaşımızı bu şehrin birinci sınıf vatandaş olarak kabul ederek, hepsine layık oldukları en güzel hizmetleri sunmak için çaba sarf ettik. Biz inanıyoruz ki bu seçimlerde Şehzadeler'de ciddi bir başarı elde edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Manisa'da büyük bir başarı elde edeceğiz. Cumhur İttifakı başta, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, 17 ilçemizde büyük başarılar elde ederek seçimleri kazanacaktır. Çünkü bizler insan merkezli, hizmet odaklı, bu ülkenin değerlerine ters düşmeden hizmet etmenin çabası içerisinde olan kadrolarız. Bu bağlamda da halkımızın teveccühünü görmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Rabbim yardımcımız olsun inşallah."

Kaynak: İHA