Başkan Çelik’in vedasına akademik teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, görev süresinin son haftasında üniversiteleri ziyaret etti. Başkan Çelik'e ziyaretlerinde Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler ve üniversitelere vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür edildi. Üniversite rektörleri Başkan Çelik'in vizyonu geniş bir Başkan olduğunu ve akademik çevreye büyük önem verdiğini belirttiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrimizdeki dört üniversiteye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni ziyaretinde Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ve Rektör Prof. Dr. Kerim Güney tarafından karşılandı.

Başkan Çelik, dört yıllık görev süresi içerisinde faydalı olmaya, hizmet etmeye ve üniversitelerimizin önünü açacak projeler yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

"KAYSERİLİLERİN DUASINI ALACAKSINIZ"

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar, Başkan Çelik'in çok önemli hizmetler yaptığını belirterek, "Kayserililer sizden memnun. Kanaatim odur ki, 4 yıllık süre içindeki emeklerinizden dolayı hemşehrilerimizden dua alacaksınız. Allah çocuklarınız ve ailenizle huzurlu bir ömür versin" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney de Başkan Çelik'in gerek Kayseri'ye gerekse ülkemize daha nice güzel hizmetler vereceğine inandığını belirtti. Ziyarette Başkan Çelik'e Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin plaketi takdim edildi.

"ÜNİVERSİTELERE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti. Rektör Karamustafa, Başkan Çelik ile çok verimli çalıştıklarını ifade ederek, "Üniversitemize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alaka ile desteklerinizden büyük memnuniyet duyduk. Bu destek ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Başkan Mustafa Çelik'e ziyaretinde bir tablo hediye etti.

"VİZYONU GENİŞ BİR BAŞKANDINIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi'ni de ziyaret ederek Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile bir süre görüştü. Başkan Çelik, görev süresi içinde her kesimle olduğu gibi üniversitelerle de uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Başkan Çelik'ten memnuniyetlerini dile getirerek, "Sizden büyük destek aldık. Şehrimize çok şey kattınız. Vizyonu geniş bir başkandınız. Sizle beraber çalışmak bizim için şerefti. Allah yolunuzu açık eylesin" ifadelerini kullandı.

"AKADEMİK DÜNYAYA DEĞER VERDİNİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, üniversitelere yaptığı veda ziyaretlerini Abdullah Gül Üniversitesi ile sürdürdü. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile bir süre görüşen Başkan Çelik, hayırla anılacak işler yapmak için çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da Başkan Çelik'in üniversitelere verdiği destekler nedeniyle teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda oldunuz ve her türlü desteği sağladınız. Özellikle üniversitelere büyük önem verdiniz. Akademik dünyayı seven ve değerini anlayan bir Başkandınız. Biz üniversite olarak sizinle birlikte çalışmaktan büyük keyif aldık. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum" dedi.

