Başkan Çelik’ten anlamlı ziyaretler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2019 yılının ilk gününde eşi İkbal Çelik ile birlikte dört eve çat kapı ziyarette bulundu. Gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri olan ziyaretlerde hayır duaları alan Başkan Mustafa Çelik, ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, yeni yılın ilk ziyaretini Esenyurt Mahallesi'nde oturan ve yaşlılara evlerinde destek kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet sunulan Hediye ve Asker Taş ailesine yaptı. 64 yıllık evli çifti evlerinde ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, yaşlı çiftimizle sıcak ve samimi anlar geçirdi. Başkan Çelik'in yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi'nin evlerinde verdiği destek hizmetini sorması üzerine çok teşekkür ederek sözlerine başlayan Asker Taş, "Bize bu hizmeti veren herkesten çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Her zaman dua ediyoruz" dedi. Başkan Çelik ve eşinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden Asker Taş, "Siz bizi sevindirdiniz Allah da sizi sevindirsin" diye konuştu.

Çocuklarla yakından ilgilendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, ikinci ziyaretlerini Eskişehir Bağları-Danişmentgazi Mahallesi'nde üç çocuğu ile birlikte yaşayan Zeynep Aktaş'a yaptı. Aktaş ailesinin çocukları Ege, Murat ve Eylül ile yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla sohbet eden ve gelecekte ne olmak istediklerini soran Başkan Çelik, Anne Zeynep Aktaş'a "Bu çocuklar bize emanet" dedi ve en ufak ihtiyaç durumunda haberdar edilmelerini istedi.

"Her zaman ihtiyaç sahibinin yanındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, üçüncü ziyaretini Eskişehir Bağları-Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan Koç ailesine yaptı. İhtiyaç duyanın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Aslan Bey'in ve eşi Fatma Hanım'ın maalesef engelleri bulunmakta. Fakat küçük kızları Merve adeta annesi ve babasının eli ayağı olmuş. Evin birçok işini çekip çeviriyor. Rabbim bu güzel yavrumuza hayırlı bir gelecek versin, ailesine ve vatanına güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Her zaman onların yanınızdayız. Tek gayemiz dualarını almak" dedi. Koç çiftinin çocukları Merve ile yakından ilgilenen Başkan Çelik, Merve'nin küçük yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hatim belgesi ve madalya almasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Altı çocuklu Tatay ailesiyle yemek yedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybeden ve 6 çocuğu ile Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan Şengül Tatay'ı da ziyaret etti. Devletimizin yardımlarıyla geçindiklerini ifade eden Şengül Tatay, "Büyükşehir Belediyemiz sosyal destek kartı veriyor. Aydan aya alıyorum ve şükürler olsun evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ekmeğimizi de günlük belediyemiz veriyor. Allah hepinizden ve hayırseverlerimizden razı olsun. Altı çocuğumu bu desteklerle okutuyorum. Ne kadar dua etsem azdır" dedi.

Başkan Mustafa Çelik, evin çocukları olan Zeliha, Abdullah, Cengizhan, Kadir, Dilara ve Beray ile yakından ilgilendi, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Başkan Çelik ve eşi İkbal Çelik akşam yemeğini de Tatay ailesi ile birlikte yedi. Yemek sonrası duayı ise evin küçük kızı Beray yaptı.

2019 yılının ilk gününde eşi ile birlikte yaptığı ziyaretlerle gönülleri kazanan Başkan Mustafa Çelik, ihtiyaç duyanların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA