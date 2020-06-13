Başkan Cengiz'e galibiyet sözü! Maç öncesi moral görüşmesi

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele içinde olan Başkan Cengiz, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde moral buluşması gerçekleştirdi.Galatasaray kulübü 2.başkanı Abdurrahim Albayrak aracalığıyla gerçekleşen buluşmada Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ve Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile de bir araya geldi.

"SENİN İÇİN KAZANACAĞIZ"

Galatasaray kulübü başkanı Cengiz'i evinde ziyaret eden sarı kırmızılı iki yönetici Cengiz’e ''Bu maçı ve kalan 8 maçı Galatasaray takımı senin için kazanacak'' diyerek galibiyetin sözünü verdi

Maç öncesi Rize’ye hareket etmeden önce yanına gelen kurmayları ile karşılıklı istişareler ederek hem sarı kırmızılı kulüp hem de takım oyuncuları hakkında bilgiler aldı.

Cengiz de, 2.başkan Albayrak’ın sürprizine karşılıksız kalmadı ve 66.yaşına giren Galatasaray kulübü 2.başkanı Abdurrahim Albayrak için pasta kesildi.

Albayrak’ın doğum gününü kestikleri pasta ile kutlayan yönetim kurulu, Başkan Cengiz’e de moral vererek daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Rize’ye hareket ederek havaalanının yolunu tuttu.