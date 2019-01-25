Başkan Çerçi Muradiye Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçenin hızla gelişen mahallelerinden Muradiye'de vatandaşlarla buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Muradiye ile devam etti. Cuma Namazını Merkez Camii'nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası esnaf ziyareti yaptı. Yunusemre Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Çerçi, onların taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Çerçi'yi ilgiyle karşılayan mahalleliler, Yunusemre Belediyesi'nin hizmetleriyle, sorunların hızla çözüm bulduğunu söyledi. Muradiye'nin ilçenin nüfusu hızla artan mahallelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, "Muradiye yapılaşmanın en hızlı olduğu mahallelerimizin başında geliyor. Göreve geldiğimizden bu yana yaşanan sorunları gidermek için çalışıyoruz. Yunusemre Belediyesi daha yeni kurulan bir belediye. Bir taraftan kuruluşumuzu tamamlarken; bir taraftan da çok önemli hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu göreve halkımız bizi yeniden layık görürse projelerimizi tamamlarız. Muradiye'nin nüfusu 6-7 bin civarındaydı. Şu anda çok hızlı bir yapılaşma var. Sorunları biliyoruz. Sağlık ocağı ile ilgili bir çalışmamız var. Onu da önümüzdeki süreçte yapacağız. Muradiye ve karşı tarafta imar problemleri vardı. Bu sorunda da çözüm aşamasına geldik. Muradiye ve çevresi için yoğun mesai harcıyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır. İnşallah önümüzdeki dönem Muradiye çok daha güzel bir yerleşim yeri olacak" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya ve Hakan Yılmazbaş, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: İHA