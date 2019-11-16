Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın sultanlarını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde PTT'yi mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Kadınlar voleybolunun en üst ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın'ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, PTT karşısında da galip geldi. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk seti Aydın'ın Sultanları 25-21 aldı. İkinci sette üstünlük kuran PTTSPOR bu seti 23-25 önde kapadı. Maç sonuna kadar yoğun bir çekişmeye sahne olan maçta diğer setler ise 28-26, 26-28 ve 15-13 skorlarıyla bitti.

Takımın galibiyetle yoluna devam etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın sultanlarını ve teknik heyeti tebrik etti.

Kaynak: İHA