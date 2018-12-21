Başkan Çerçioğlu, Çine pazarını ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Pazar ziyaretinde başkan Çerçioğlu'na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti.

Pazarda vatandaşlarla sohbet eden ve onların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinleyen başkan Çerçioğlu, özellikler kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Çerçioğlu pazarcılarla ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcılardan sebze-meyve alışverişi yapan başkan Çerçioğlu, engelli bir üreticinin tezgâhından da çıra satın aldı. Başkan Çerçioğlu üreticinin yanında çıralarını kendisi kesti. Pazarda başkan Çerçioğlu'na bir kadın vatandaş tarafından da nergis çiçeği armağan edildi.

Çoğu Çine'nin uzak mahallelerinden gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yollarda rahat yolculuk yaptıklarını belirtip yapılan yollar için teşekkür ettiler.

Pazarda tezgâh açan Çine Mutaflar'dan çiçek üreticilerinin tezgâhını da ziyaret eden başkan Çerçioğlu, Aydın'ı güzelleştiren çiçekleri Mutaflarlı üreticilerden alarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Üreticiler başkan Çerçioğlu'na Mutaflar Mahallesi'ne ve Çine'ye verdiği destek ve hizmetler için teşekkür etti.

Kaynak: İHA