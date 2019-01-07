Başkan Çerçioğlu, Çine’de halkın taleplerini yerine getiriyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çine'de alt ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ASKİ ekipleri, Akçaova'ya içme suyu sağlayan önemli bir kaynakta drenaj çalışmaları gerçekleştirerek su verimliliğini artırdı. İçme suyu yeterliliğini sağlamak için yapılan çalışma tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. İçme suyu çalışmaları çerçevesinde bir diğer çalışma ise Madran'da gerçekleştirildi. İçme suyu hattında meydana gelen arızaya vakit kaybetmeden müdahale eden ekipler sorunu çözdü. ASKİ ekipleri Gölyaka'da eskiyen ve sık sorun çıkaran içme suyu hattına müdahale ederek çalışması yaptı. Yenilenen hat halkın hizmetine sunuldu. İçme suyu çalışmalarının yanı sıra Çine'de kanalizasyon altyapısı alanında çalışmalarına da ağırlık veren ekipler Hamitabat mahallesinde kanalizasyon hat çalışması gerçekleştiriyor. Halkın talebi üzerine vakit kaybetmeden başlatılan çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak.

Çine'de Hamitabat, Gölyaka, Akçaova ve Madran'da yürütülen altyapı çalışmaları başta olmak üzere ilçe genelinde gerçekleştirilen tüm hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA