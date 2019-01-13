Başkan Çerçioğlu, Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

İlçelerde muhtarlarla buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Sultanhisarlı muhtarlar önümüzdeki dönemde de başkan Çerçioğlu'nu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda başkan Çerçioğlu'na Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Ünsal Ünal, Büyükşehir Belediyesi ve Sultanhisar Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

Aydın'da tarımsal üretimin merkezlerinden olan Sultanhisar'da Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere verdiği destekleri hatırlatan başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de çiftçileri desteklenmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanhisar'da mahallelere yaptığı yatırımlardan örnekler veren başkan Çerçioğlu, vatandaşların istediği yatırımların ve hizmetlerin önümüzdeki dönemde de aynı hızda devam edeceğinin altını çizdi.

"Bizden daha fazla proje üreten yok"

Kendisini ve başkan Yıldırımkaya'yı desteklemeye devam edeceğini söyleyen muhtarlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Buradaki herkes gibi ben de Sultanhisar ve Aydın sevdalısıyım. Osman başkanla birlikte önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın, mahallelerimizin her derdine koşacağız. Geçen dönem gösterdiğimiz uyumu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" dedi.

Muhtarlar yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür ettikleri başkan Çerçioğlu'yla aileleriyle birlikte toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA