Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocuklar için gıda güvencesini sağlamak amacıyla Selçuk Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi', eğitim-öğretim yılının başlamasıyla çocukların...

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Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocuklar için gıda güvencesini sağlamak amacıyla Selçuk Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi', eğitim-öğretim yılının başlamasıyla çocukların beslenme çantalarını gıda ile doldurdu.

Selçuk Belediyesi öncülüğünde bir kent dayanışması olarak inşa edilen "Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi" proje devam ediyor. Selçuk'ta bu yıl da beslenme çantaları dayanışma ile doluyor.

Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması kapsamında geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında her hafta 135 öğrencinin beslenme çantası Efesli Çocuk Paketi ile doldu. Her ay 96 çocuk için Efesli Bebeler Paketi, her ay 33 anneye Efesli Anneler Paketi ulaştırıldı.

Okulların yeniden açılmasıyla sosyal medya hesaplarından bir çağrı yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, özellikle çocukların gıdaya erişimlerinin zorlaştığına dikkat çekerek, "Okullar açıldı, beslenme ciddi bir problem. Geçen sene başlattığımız Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamız devam ediyor. Bu kapsamda eğitim - öğretim yılında her hafta 135 çocuğumuza Efesli Çocuk Paketi, her ay 96 çocuk için Efesli Bebeler Paketi, yine her ay 33 anneye Efesli Anneler Paketi ulaştırdık. Gelin hep birlikte dayanışalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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