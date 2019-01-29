Başkan Çetin: "Semt pazarlarının üzerini kapatacağız"

Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, pazar ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf gezisi, halk toplantıları, ev toplantıları ve sivil toplum örgütleriyle buluşmalarını sürdüren Başkan Çetin, bu sefer pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Belediye Evleri Semt Pazarı'nda vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Çetin, "5 yıl boyunca, sizlerin verdiği yetkiyle çok güzel işler yaptık. Adana'ya yeni bir belediyecilik anlayışı getirip, sizlerin istek ve taleplerini dinlemek için, her platformda halkımızla buluştuk. Güneş doğmadan başladığımız mesaimizi, gecenin geç saatlerine kadar devam ettirdik. Sizlerden gelen talep ve önerilerle, yepyeni projelere imza attık. Sizlerin istediği her şeyi hayata geçirdik, istemediğinizi yapmadık. Bunun için de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, mahallelerdeki hizmetler için bile referandumlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıl da, halkımızdan aldığımız destek ve güçle, çok daha güzel işler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Adana'daki birçok semt pazarının, kapalı semt pazarı olarak hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Çetin, "Halkımızın alışverişini rahat yapabilmesi ve esnafımızın daha iyi satışlar gerçekleştirmesi için her türlü konforu düşündük. Açık olarak hizmet veren semt pazarlarımızın üzerilerini kapattık. Kapalı semt pazarlarımıza, yazın sıcak havalardan halkımızı ve esnafımızı korumak ve alışverişlerini rahat yapabilmeleri için yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, iklimlendirme projemizi hayata geçirdik. Bu hizmeti tüm semt pazarlarımıza uygulayıp, halkımızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumayı hedefliyoruz. Her şey Çukurova halkının rahat ve modern bir yaşam sürdürebilmesi için" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA