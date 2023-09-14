Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir güce sahip olan Bursa'nın hak ettiği değere ulaşabilmesi için her türlü...

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Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir güce sahip olan Bursa'nın hak ettiği değere ulaşabilmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kutlualp ve Dernek Genel Sekreteri Murat Kabadayı ile birlikte MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bursa'nın sanayiden otomotive, tekstilden turizme her alanda ülkenin ihracat potansiyeline ciddi katkılar sağladığını vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üyelerimizin, iş dünyamızın çıkarlarını korumak, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve rekabet gücümüzü artırmak adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin potansiyeline güveniyor, üretim ve ihracat ısrarından vazgeçmiyoruz. DOSAB'da kentimizin 16 milyar dolarlık ihracatına 5 milyar dolar katkı sağladığımız gibi 600'ü aşkın firma sayısı ve 50 bin istihdamla kent ekonomisinde stratejik bir rol üstleniyoruz. Böylesine büyük başarılara imza atan kentimizin, kamu yatırımları noktasında daha fazla destek görmesi ve iş dünyasının küresel pazarlarda adından daha çok söz ettirebilmesi için tüm dinamiklerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz şart. Ekonomik alanda hayata geçirilecek her türlü projeye destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

DOSABSİAD'ın ekonomiye olduğu kadar kentin sosyal ve kültürel dinamiklerine de sahip çıktığını ve başarılı çalışmalara imza attığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tensip ve takdirleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı görevine atandım. Bayrağı teslim eden, bizlerde emeği olan tüm arkadaşlarımıza ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Nilüfer Çevikel gibi değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. ABD'de başlayarak Avrupa ve Asya ekonomilerini etkisi altına alan küresel kriz, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilemiştir. MHP teşkilatları olarak, siyasette olduğu gibi ekonomik anlamda da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. STK'larımız ve iş dünyamızın talep ve isteklerini de dikkate alarak birlik ve beraberlik içerisinde başta kentimize, ülkemize değer katacağız" ifadelerini kullandı. Çevikel, Tekin'e İznik çinisi hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”

Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”

Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”

Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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