Başkan Ceyhun, Bakan Kurum’un Kütahya ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kütahya ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhun, yaptığı açıklamada Bakan Kurum'u İl Başkanlığında ağırladıklarını belirterek," Teşkilat mensuplarımız ile bir araya gelerek, Balkanımızın ziyaret programı kapsamında Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik ve İlimiz adına çok büyük yatırımlar kazandık" dedi.

Kütahya Valiliğinin bulunduğu alanda kapsamlı bir "Kent meydanı" projesi başlattıklarını ifade eden Başkan Ceyhun," Proje kapsamında bu alandaki tüm binaların cephe iyileştirmeleri yapılacak. Kütahya'mızı içine alan Frigya Vadisi çevre projesi kapsamında içinde sergi salonları yürüyüş bisiklet yollarının Çini atölyelerinin yöresel ürünlerin tanıtılacağı projeyi şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.

"2 bin 282 yeni konut inşa edeceğiz"

İl Özel idareye köy yollarının yapımı için nakdi destek sözü sağlayarak bu kapsamda 2 milyon lira hibe desteği aldıklarını vurgulayan Ceyhun," Yine Kütahya'mızın Termal turizmini canlandırmak için Kütahya belediyesine Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik bir alanı trampa edilecek. Burada bir Termal turizm tesisi kurulacak. Yine İnköy Mahallemizde 900 bin metrekarelik alana şehrin içinde kalan Küçük Sanayi alanlarını TOKİ başkanlığımız eliyle modern bir Sanayi Sitesi kurulacak ve boş alanları da Şehrimize sosyal donatı olarak kazandıracağız. Yine devamında Sosyal konut projelerimiz kapsamında Şehrimize 2 bin 282 yeni konut inşa edeceğiz. Kanal Kütahya projesi kapsamında kanalı etrafına içinde yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı kapsamlı bir çevre düzenleme projesi yatırım programları arasında. Evliya Çelebi mahallemizdeki TOKİ başkanlığımız eli ile yapımına başladığımız 91 metrekarelik millet bahçemizin yapımına başladık. İnşallah 2021 yılında tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine açılacak. Vefa mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızda talep eden vatandaşlarımız de için 500 rezerv konut inşa etmek üzere projemiz en geç yılsonuna kadar başlatılmış olacak" dedi.

"Belediyemize 2 milyon TL hibe, 5 milyon TL'de kredi desteği sağlanacak"

Bakan Murat Kurum'un ilçe ziyaretlerinden de söz eden Ceyhun," Altıntaş İlçemizde 500 TL hibe; 1,5 milyon TL kredi vermek suretiyle bir pazar yeri kazandırmış olacağız. Çavdarhisar ilçemizdeki Aizonai antik kentinde incelemelerde bulunduk. Bölgenin tarihi dokusunu koruyarak doğal güzelliklerini ortaya çıkaracak çevre düzenleme projesine destek sözü aldık. Selden zarar gören Domaniç ilçemizin yolları için kilitli parke yardımı sözü aldık. Yine Emet ilçemizde çevre düzenleme projemize destek sözü aldık. Aynı zamanda 1 adet Çöp kamyonu ve çöp konteyneri ihtiyaçlarını giderecekler. Gediz ilçemizin sokak iyileştirme projesi ve millet bahçesi projesi olmak üzere iki projeye de hem maddi hem teknik destek sözü aldık. Gediz'imize de bir millet bahçesi projesi kazandıracağız inşallah. Yine Hisarcık ilçemizde de çöp toplama işlemlerinde teknik ve hibe desteği sözünü aldık. Pazarlar ilçemizde bir kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Şehrin içinde 300 bağımsız birimden oluşan projeyi etaplar halinde tamamlayacağız. İlk etapta 100-150 konutu yapmak ve etaplar halinde tamamlamak üzere ilçemize yakışır bir alanın dönüşümünü de sağlamış olacağız. Simav İlçemize 300 sanayi sitesi yapacağız ve esnafımızın talep etmesi halinde etaplar şeklinde sanayi sitesi inşaatlarına devam edeceğiz. Bakanımızda bunun sözünü aldık. Mevcut sanayi sitesinin yerine de yeşil alanların, bisiklet yolları ile yürüyüş yollarının olduğu örnek bir şehircilik anlayışıyla planlar yapılacak. Tavşanlı İlçemize hibe ve kredi desteği vermek suretiyle bir millet bahçesi sözü aldık. Dere sokak sağlıklaştırılması projemiz ile birlikte Belediyemize 2 milyon TL hibe, 5 milyon TL'de kredi desteği sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerine geçici faaliyet belgesi verildi"

Vatandaşın sağlığının kendileri için her şeyin önünde olduğuna dikkat çeken Sebahattin Ceyhun," Termik santrallerimizin çevre mevzuatına uygun hale getirmek amacı ile Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerine geçici faaliyet belgesi verildi. Bu santraller Bakanımız söylediği gibi 7 /24 bakanlığımız tarafından izlenmekte eğer çevre mevzuatına uygun olmayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlem yapılacağı bizzat Bakanımız tarafından ifade edilmiştir. Anlık takibin yanı sıra hem filtre hem yakıt iyileştirme işlemleri devam etmektedir. Bu vesileyle Kütahya'mız merkezini hem de ilçelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un desteği ile şehrimizi imar ederken gönülleri de ihya edeceğiz.Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu vizyon çerçevesinde 2023'e, 2053'e, 2071'e hazır hale getirmek için "Durmak Yok Yola devam". Bakanımızın ziyaretine teşkilatlarımız, Belediye Başkanlarımız ve İl Genel Meclisimizin gayet güzel hazırlandığını gördüm. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Milletvekillerimizin Bakanımız ziyaretinde Kütahya İle ilgili donanım ve katkıları takdire şayandı. Milletvekillerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Kütahya'mız için enerjimiz, düşüncelerimiz, planlarımız ve gerçekleştireceğimiz daha pek çok güzellikler var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA