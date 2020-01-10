Başkan Çiftçi, “Geleceğe gençlerimiz yön verecek”

Gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geleceğe gençlerimiz yön verecek" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çiftçi, TÜGVA Çayırova Temsilciliği'nin düzenlediği programda gençlere hitap etti. Belediye başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu, TÜGVA temsilcileri ile gençlerin katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Belediye olarak, gençlerimizin geleceğe dair hedeflerinin gerçekleşmesi adına neler yapabileceğimizi değerlendirme noktasında her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğe gençlerimiz yön verecek" dedi.

Gençlerin hedeflerine ve hayallerine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, projelerin odak noktasında gençlerin olduğunu belirterek, geleceğe gençlerin yön vereceğini söyledi. Konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerden proje üretmelerini ve gelişim noktasında her zaman bir adım önde olmalarını istedi.

Kaynak: İHA