Başkan Çiftçi, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle'de bir süre önce hizmete açılan Çarşamba pazarını gezerek, pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçtiğimiz aylarda Yenimahalle'de hizmete açılan semt pazarında denetimlerde bulundu. Zabıta Müdürü Zafer Uyar'ın eşliğinde pazarı baştan sona gezerek pazarcı esnafları ile tek tek selamlaşıp, hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Çiftçi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıların memnuniyetini ifade ederek teşekkür etiği Başkan Çiftçi'ye bir teşekkür de vatandaşlardan geldi. Üç mahallenin hizmet aldığı semt pazarında vatandaşların yüzünün güldüğünü ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetlerde istişareye önem verdiklerini belirterek, gerek seçimden önce gerekse de seçimden sonra vatandaşların yoğun talebi üzerine mecliste kararı alınan pazarı kısa bir sürede halkın hizmetine sunduklarını, vatandaşların mutlu olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kaynak: İHA