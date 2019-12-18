Başkan çiğdem, pazarcı esnafıyla buluştu

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, pazarcı esnafıyla buluştu.

Başkan Çiğdem, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde tezgah açan esnafları ziyaret etti. Pazarcı esnafıyla sohbet eden ve varsa dilek ve taleplerini dinleyen Başkan Çiğdem, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti. Başkan Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük'te haftada bir gün kurulan pazar yerinde tezgah açan esnafla sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, "Mesai başlangıcında makam odama çıkmadan önce ilçemiz merkezinde kurulan pazar yerindeki pazarcı esnafıyla fırsat buldukça bir araya gelmeye, onlarla hasbihal edip varsa istek ve sorunlarını dinlemeye özen gösteriyorum. Hem hayırlı işler dileğinde bulunuyor, işleriyle ve satışlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Varsa bir talepleri yerine getirme konusunda nasıl hareket edebiliriz, nasıl bir yol haritası çizeriz bunu esnafımızla görüştükten sonra ilgili birim müdürlerimizle de istişare edip değerlendiriyoruz. Ona göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Pazar yerinde özellikle yöresel ürünlerin satışının yapıldığı bölümde, üretici kadınlarımızla da bu ziyaretlerimizde bir araya geliyoruz. Onları da dinliyoruz. Hepimizi büyütüp adam eden, Anadolu'nun bağrındaki bu topraklarda aile bütçesine ek gelir sağlamak ya da çocuğuna harçlık çıkarmak için kar kış, soğuk sıcak demeden mesai yapan üretici kadınlarımıza da zaman ayırıyoruz. Çünkü onlar kendi bahçelerinde ya da tarlalarında yetiştirdiği veya kümesinde beslediği hayvanlarını satarak çok önemsediğimiz bir müesseseyi icra ediyorlar. Emekçi kadınlarımızın da ellerinden öpüyorum. Sık sık onların arasında olmaya da çok özen gösteriyorum" dedi.

Kaynak: İHA