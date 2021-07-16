Başkan Cin “Bu ihaneti unutmayacak, zaferimize sahip çıkacağız”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Pendik’te de büyük bir coşkuyla anıldı. Etkinlikler Gazipaşa Meydanı’ndaki 15 Temmuz fotoğraf sergisiyle başladı. Hain darbe girişimine yönelik gerçekleşen şanlı direniş ve FETÖ terör örgütünün saldırıları fotoğraflarla sergilendi. Serginin yanı sıra bir de yürüyüş düzenlendi.

"ALÇAKLIĞIN HESABINI TÜM HAİNLERE SORDUK"

Pendik Millet Bahçesi’ndeki program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete seslenişiyle başladı. Canlı olarak verilen seslenişte FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Erdoğan “Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Rabb'im bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin.” dedi.

"ASKERİMİZİN ÜNİFORMASINI GASP ETTİLER"

Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşmasında FETÖ terör örgütünün ihanetine ve milletin direnişine değindi. Büyük bir coşku eşliğinde yaptığı konuşmada “FETÖ, İslam’ın kavramlarını gasp etti, milletimizin iyi niyetini, askerimizin üniformasını, millete ait silahları gasp etti. Ama yenildiler, yenilmeye devam edecekler. Milletin çıplak elleri çelik zırhlarını parça parça etti. 15 Temmuz gecesi 251 kardeşimiz şehit oldu, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Bu ihaneti unutmayacağız, zaferimize sahip çıkacağız. Okçular tepesini terk etmeyeceğiz.” dedi.

HALİSDEMİR ŞİİRİ TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Programda sanatçı Mustafa Demirci, Sufi eserleri ve şiirleriyle müzik dinletisi gerçekleştirdi. Mehteran takımıyla birlikte eserlerini seslendiren sanatçı alandaki coşkuyu arttırdı. Sanatçının programın sonuna doğru okuduğu Şehit Ömer Halisdemir şiiri ise Pendiklileri duygulandırdı. Şiirle birlikte hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit bir kez daha anılmış oldu.