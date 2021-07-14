Başkan Cin "Gönüllülerimiz ile pek çok yardım projesini hayata geçirdik"

Başkan Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Dr.Hülya Kaya Pendik Gönüllüleri ile buluştu. Başkan Ahmet Cin yaptığı konuşmada gönüllülerin faaliyetlerinin pandemi döneminde ne kadar önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Cin, “Pendik gönüllülerinin serüveni pandemiyle beraber başladı. Bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çok ciddi problem ve eksikliklerle karşılaştığını gördük. Gönüllülerimiz ile bu insanlara ulaşmayı görev bildik. Bu konularda sizlerin gayretleri takdir edilesidir ve her daim lazımdır.” dedi.

"DAHA ÇOK HAYIRLI HİZMETLER YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Başkan Ahmet Cin yaptığı konuşmada Pendik Gönüllüleri yardım projelerine de değindi. 2019 yılından beri faaliyet gösteren platformun projeleri hakkında “Gönüllüler ilk başladığında 70 civarındaydı şimdi iki katına çıktı. Gönüllülerimiz ile pek çok yardım projesini hayata geçirdik. Belediye olarak sosyal yardımlara çok dikkat eden bir belediyeyiz. Pandemi sürecinde belediye bütçemizin %8lik bir kısmını sosyal yardıma ayırdık. 2 yıldan beri İstanbul’da en fazla yatırım yapan ilçe konumundayız. Sosyal yardım konusunda da ilk 3 belediye içerisindeyiz. Bu yardımların ulaşması hususunda sizlerin çok çabası oldu. Kurban bayramı geliyor, “Hediye Et” kampanyamız dahil yardımlarımız devam edecek. Sizlerle daha çok hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum.” dedi.

"KRİZ ANINDA İLAÇ GİBİ YETİŞTİNİZ"

Öte yandan programda konuşan Kaymakam Dr.Hülya Kaya vatandaşların en ihtiyacı olduğu kriz dönemlerinde yardımları ileten gönüllüler için “Pendik ilçemizin yardımsever insanlarısınız. Yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kriz anında bir ilaç gibi yetiştiniz.” ifadelerinde bulundu. Başkan Ahmet Cin programın ardından gönüllülerle sohbet ederek vatandaşların durumları ve yardım kampanyaları hakkında istişare etti.