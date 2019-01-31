Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt ilçe teşkilatını ağırladı

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya beraberinde Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ağırlamaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçe teşkilatımızla el ele, gönül gönüle çalışarak bugüne kadar doğru planlama neticesinde ülkemize, kentimize ve ilçemize değer katan hizmetler sunduk, bundan sonrada aynı anlayış çerçevesinde birliktelik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirerek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzü daha da kuvvetlendirip, geliştirip büyüterek Malatya'nın incisi Yeşilyurt'umuzu bütün alanlarda kalkındırma önceliğimizi ön planda tutacağız" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un bütün alanlarda kalkınmasının bölgenin gelişmesine de katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Çınar, "Son beş yıl içerisinde ciddi kazanımlar elde eden güzel ilçemizin yapılan yatırımlar neticesinde nüfus artışına paralel olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tam manasıyla karşılık verecek insan odaklı yatırımlarımızı hayata geçirdik. Hizmete sunulan yatırımlar, sosyal sorumluluk projelerimizle ilçemizde ki mutlu ve huzurlu yaşam koşullarının oluşmasını sağladık. Eğitimden sağlığa, kültürden eğitime, sosyal hizmetlerden alt ve üst yapı hizmetlerine kadar bütün alanlarda en güzel hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın gururunu yaşamaktayız. Yollarımızın standartlarını yükselttik, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdık, sosyal tesisler yaptık, tabii ki bu tüm kazanımların temelinde AK Belediyeciliğin esasları vardır. Bu esasları baz alarak kalıcı, nitelik seviyesi güçlü, farkındalık oluşturacak yatırımlarda bulunduk, sonuçta da bütün alanlarda gelişimi ve değişimi yakalayarak bölgesinde takip edilen bir ilçe olduk. Yeşilyurt'umuzun gelişmesiyle bölgemizde bu anlamda gelişti ve ilerledi. Türkiye'de ki bütün yerel yönetimler içerisinde en çok proje üreten, en çok gelişen, en hızlı mesafe kat eden belediyeler içerisinde yer almayı başardık. İlçemizde refah seviyesini daha iyi noktaya ulaştırmak adına çalışma tempomuzu her geçen gün artırmaktayız. Sosyal, ekonomik, eğitim, kültürel, eğitim ve çevresel projelerde farkındalık oluşturup hizmet belediyeciliğini tam manasıyla uygulamak adına bugüne kadar ortaya koyduğumuz yüksek tempoda çalışma isteğimizi bundan sonra artıracağız. Toplumun bütün kesimlerini dinleyerek, yapıcı ve tavsiye edici yorumları dikkate alarak, istişare kültürünü sürekli canlı tutarak yaşam standardı ve refah seviyesi yüksek bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmeyi hedefliyoruz, bunu da başaracak güce sahibiz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişinden sonra ilk seçim olma özelliği taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin her açıdan önemli olduğuna da vurgu yapan Çınar, "Memleketimizin geleceğiyle ilgili hiçbir hesabı bulunmayan başka hesapların peşinden koşanlara karşı, bizlerde vatanseverlik ve birlikteliğimiz ruhumuzu daha fazla güçlendirip 31 Mart seçimlerinde bu dayanışma ruhumuzu taçlandırmalıyız" şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, ilçe teşkilatı olarak Çınar'ın her zaman yanında olduklarını dile getirerek "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar bugüne kadar olduğu gibi bugünde sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Bizler içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetini biliyoruz. Bugüne kadar ki tecrübemiz, gayretimiz, birlik ve beraberliğimizle inşallah Partimize, Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza yakışan sonucu alacağımıza yürekten inanıyoruz, en yüksek oyu almak adında da elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi ile AK Parti İlçe Teşkilatının Malatya'da örnek gösterilen bir yapıya kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini de belirten Yalçınkaya, "Bu birlikteliğin güzel yansımalarını 31 Mart seçimlerinde bir kez daha herkese göstereceğiz. Cenabı Allah Başkanımızın yükünü hafifletsin, işlerine kolaylıklar nasip etsin, bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Başkanımızın hizmetlerini halka ulaştırması için biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi bugüne kadar ki yatırımlarıyla sadece Malatya'da değil, Türkiye çapında kendisini kanıtlamış başarılı bir yerel yönetimdir. Yeni dönemde de bu başarıların üstüne yenilerini ekleyerek başarılarının devam ettireceğine kalben inanıyoruz.Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz.Biz hazırız inşallah 31 Mart'ta en güzeli soncu alacağız" diye konuştu" diye konuştu.

Kaynak: İHA