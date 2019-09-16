Başkan Çınar, Baştacı projesini yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Yakınca Mahallesinde ki evinde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Ayşe Uzunu ziyaret ederek, Baştacı Projesi kapsamında verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Ayşe Uzun'un elini öpüp hayır duasını alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yakınca mahallemizde yaşayan 68 yaşındaki Ayşe teyzemizi eşim Semra Hanımla birlikte ziyaret ederek hayır duasını aldık. Bize gönlünü ve yüreğini açan, güzel öğüt ve tavsiyelerde bulunan Ayşe teyzemizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini temenni ediyorum. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak, toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek maksadıyla Baştacı projemizi başlattık. Ekiplerimiz belirli bir program dahilinde büyüklerimizi ziyaret ederek ev ve kişisel bakımlarında büyük bir özen gösteriyorlar. Bizlerde sık sık büyüklerimizi ziyaret ederek hem onların tavsiye ve öğütlerini dinliyoruz hem de verilen hizmetleri yerinde inceliyoruz. Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarımızı baş tacı edip, hak ettikleri değeri vermiştir. Bizlerde bir gün yaşlanacağız, herkes birer yaşlı adayıdır. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemlidir. Onların her şeyden önce sevgiye ve şefkate ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve eşi Semra Çınar'ın ziyaretinden memnun kaldığını ifade eden Ayşe Uzun ise, " Eşimi kaybettim, tek başıma yaşıyorum. Başkanımızın ve eşinin ziyaretinden çok duygulandım, Allah onlardan razı olsun, tırnaklarına taş değdirmesin inşallah, siz bana bakıyorsunuz Allah'ta sizin yardımcınız olsun, çocuklarınızı size bağışlasın inşallah. Belediyemizin çalışanları evimi temizliyorlar, çok güzel hizmetler veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun, dualarım hep sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA