Başkan Çınar, birim müdürleriyle telekonferans üzerinden görüşüyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küresel bir tehdit haline dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yaptığı koordinasyon toplantılarını telekonferans yöntemi üzerinden yürütüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan (Covid -19) salgını nedeniyle koordinasyon toplantılarını ve kalabalık görüşmeleri kaldıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, telekonferans üzerinden görüştüğü Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinden devam eden ve planlanan hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler alıp, talimatlarını aktardı. Korona virüs salgını sürecinde belediye çalışmalarının büyük bölümünü telekonferans yöntemiyle yürüttüklerini ifade eden Başkan Çınar, "Dünya Sağlık Örgütünün pandemi olarak ilan ettiği yeni korona virüs salgınının bertaraf edilmesi adına Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın talimatları gereği ilçemizde gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Belediye olarak gerek korona virüs ile mücadele anlamında sürdürdüğümüz çalışmalar olsun gerekse de diğer hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Belediyecilik hizmetlerimizin önemli bir bölümünü online ortamına taşıyıp, teknolojinin imkanlarını kullanarak kurum içinde de teması en aza indiriyoruz. Belediye hizmetlerimizin belli bir düzende ilerleyebilmesi adına kendi içimizde yaptığımız yüze yüze koordinasyon toplantılarımızı bu süreçte iptal ederek, mesai arkadaşlarımızla iletişimi en üst düzeyde tutmak amacıyla toplantılarımızı internet ortamına taşıdık. Çalışma arkadaşlarımızla bu şekilde toplantılar yaparak korona virüs salgınıyla mücadele hizmetlerimizin yanı sıra diğer hizmetlerimizi ele alıyoruz" dedi. Bu şekilde görüşme yapmanın çalışmaların daha da hızlanmasına neden olduğuna dikkat çeken Çınar, "Toplantı saatinde sahada çalışmakta olan Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz bulundukları noktadan bağlantı yaparak o anda yapılmakta olan işi canlı olarak anlatabiliyorlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, tüm çalışanlarımızla birlikte bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra da zaman zaman bu yöntemi kullanmaya devam etmeyi planlıyoruz. Saha çalışmalarını büyük bir özveri ve gayretle sürdüren mesai arkadaşlarıma şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA