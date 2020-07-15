Başkan Çınar, mahallelerin tanıtım ve kültür çalışma grubu toplantısına katıldı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt'ta başlatılan köklü değişimin sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla yürütmek amacıyla kurulan Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu toplantısına katılarak mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Yeşil Konak'ta düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubunun Yeşilyurt'un gelişiminde önemli bir misyon üstleneceğini ifade etti.

Yeşilyurt'un fiziksel yönden gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel, tarihsel, eğitim ve ekonomik yönden değişimine ışık tutacak istişare toplantılarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, " Kent Konseyimiz ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün ortak koordinasyonu neticesinde kurulan Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubunun ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Her zaman yol arkadaşlarımız olarak tasvir ettiğimiz mahalle muhtarlarımızın talep, öneri ve isteklerini bu toplantılar neticesinde öğrenip, rapor haline getireceğiz. Mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olan muhtarlarımızın hem kendi bölgelerindeki hizmetlere ilişkin hem de genel anlamda ilçemizde yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin taleplerinin yer aldığı raporları genel bir değerlendirmeye alıp, iletilen taleplere göre mahallelerdeki hizmetlerimizin kalıcılık seviyesini yükselteceğiz. İlerleyen günlerde farklı mahallelerden katılım gösterecek muhtarlarımızın da taleplerini öğrenmeye devam edeceğiz. Hep birlikte çalışarak, birlik ve beraberlik ruhumuzla Yeşilyurt'umuzda ki yaşam standartını daha iyi noktaya getirme anlamında çaba harcayacağız. İstişare toplantılarımız ise çalışmalarımızın doğru bir güzergâhta ilerlemesine vesile olmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumla iç içe olup, karşılıklı iyiniyet ve samimiyetle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Böylesine verimli ve güzel bir buluşmayı gerçekleştiren Kent Konseyimiz ile Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilk toplantımızda görüş ve taleplerinin yanı sıra büyüyen Yeşilyurt'umuzun daha sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması noktasında düşüncelerini bizimle paylaşan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muhtarlar önerilerini paylaştılar

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan, Koyunoğlu Mahalle Muhtarı Ali Seydi Özdemir, Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz, Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ve Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, talepleri ve önerilerini paylaştılar.

Muhtarlar ise düzenlenen toplantıdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Kaynak: İHA