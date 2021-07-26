Başkan Cin'in "Hediye Et" kampanyasına omuz verin

Şurası muhakkak ki, insanoğlunu diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de eline geçen nimeti paylaşabilmesidir. Ne var ki, günümüz dünyasında paylaşmak isteyen insan için paylaşabilecek insanı bulmak ta büyük bir mesele.

Kimsenin kimseden haberinin olmadığı, komşunun komşusunun halini bilmediği bir dönemin insanlarıyız. Müstakil evlerimiz çok katlı binalara dönüştüğünden beri fiziken birbirimize yaklaşmış gibi görünsek de manen oldukça uzaklaşmış durumdayız.

Oturduğumuz binalara giriş çıkışlarımızda elimizden geldiğince birbirimizin gözlerine bakmamaya, mümkün olduğunca samimi olmamaya özen gösteriyoruz. Oysa bize verilen emir tam tersi bir emirdi ve birbirimizden sorumlu olmamız bekleniyordu.

Beceremedik. Yakınlaşmak, yakınlığımızı değil de uzaklığımızı artırdı. Böylece kimse kimsenin ne durumda olduğuyla ilgilenmez oldu. Bu sonuç özellikle ekonomik açıdan sıkıntıda olan vatandaşlarımızın yalnızlığını, çaresizliğini artırdı.

Bu durumda devletin ve özellikle yerel idarelerin sorumluluklarını daha fazla artıran bir sonuç doğurdu. Vatandaş, komşusu halini bilmese de haklı olarak devletin bilmesini, belediyenin ilgilenmesini bekliyor.

Pendik Belediyesi bu konuda duyarlı bir yönetime sahip. Başkan Ahmet Cin, yaşadığımız dönemin sıkıntılarının farkında bir yönetici olarak göreve başladığı günden itibaren özellikle mağdur hemşehrilerinin mağduriyetlerini en aza indirmek konusunda elinden geleni yapıyor. Atalarımızdan kalma zimem defteri (Veresiye Defteri) kapatma, askıda ekmekten sonra vatandaşları hayra teşvik edecek askıda yemek uygulamalarını bu şuurla devreye sokuldu.

Başkan Cin'in gerçekleştirdiği yardımlaşma adına güzel uygulamalardan biri de HEDİYE ET kampanyasıydı. Geçtiğimiz yıl bu kampanya ile bir çok vatandaşımızın kestiği kurban etlerinden dilediği kadarı alınarak, devlet kayıtlarında ihtiyaçlı olduğu belgeli olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Aynı kampanya bu yılda uygulamaya sokuldu. Yine aynı şekilde kurbanını kesmiş olan vatandaşlarımızdan hediye etmek istedikleri miktarda etler toplanarak belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak.

Yüceler Yücesi Allah, iyi niyetle bu kampanyaya omuz verecek vatandaşlarımızın hayrını kabul eylesin...