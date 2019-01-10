Başkan Çoban basın mensupları ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla kahvaltı geleneğini bu yıl da bozmadı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Çoban, çalışan gazetecilerin gününü kutladı. Bir hukuk devletinde medyanın tam bağımsızlığının sağlanmasının o hukuk devletinin bir görevi olduğunu belirten Çoban, "Eğer bu noktada hukuk devleti bir acziyet, bir eksiklik içerisindeyse o ülkede demokrasi ve özgürlükten bahsetmek mümkün değildir. Ama her ne kadar medya mensuplarının böyle bir güvenceye sahip olması önemliyse de aynı zamanda halkımızın da tarafsız, objektif, yansız haber alma hakkı vardır. Bunun da medya mensuplarınca dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Afyonkarahisar'da da bu hassasiyeti yüzde 98-99 oranında gördüğümü ve bundan mutlu olduğumu sizlere belirtmek istiyorum. Sadece doğru ve tarafsız haber yapmak yeter mi? Bana göre aynı zamanda halkın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyet, Afyon'da farklı olabilir, Tunceli'de farklı olabilir. Bu hassasiyeti de göstermek medyamızın en önemli vasıflarından biri olması gerekiyor. Gerek Afyon'daki ulusal basın temsilcileri gerekse Afyonkarahisar'daki basın mensubu arkadaşlarımız devlet büyüklerimize karşı, milletimizin hassasiyetlerine karşı ve halkımıza karşı hassasiyet gerekli özeni gösterdiğini ve bundan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Basın Emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye'ye ait AFBEL Termal Otel'de düzenlenen kahvaltıya, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Eski Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Selami Çalışkan, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, medya kuruluşlarının sahipleri ve köşe yazarları ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: İHA