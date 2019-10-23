Başkan Çoban, gazetecileri ağırladı

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçede görev yapan gazetecileri makamında ağırlayarak, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ahlat basının ilçenin tanıtılması ve faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması noktasında ciddi emeklerinin olduğunu belirten Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Bizim bölgemiz basının ciddi emek sarf ettiği bir yer. Özellikle Ahlat yerel basınımızın bu konuda ciddi emekleri var. Ahlat'taki bu gelişme sürecine, kalkınma evresine en az bizler kadar katkı sunuyorlar. Ben bu vesileyle basın mensuplarımıza ülkenin, vatanın birliğine ve dirliğine kuvvet veren katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde de ülkemizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'yla da ortaya koyduğu mücadelede basının ikinci bir ordu gibi devreye girdiğini gördük. Allah razı olsun, her biri de ülkenin milli menfaatlerinde ittifak ettiler. Demek ki ülkemizin doğru bilgilendirilmesi, aynı zamanda vatandaşımızın, hükümetimizin ve devletimizin yanında yer almasını sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Bu vesileyle de basının bu özverili katkısını göz ardı etmemek lazım, takdirle karşılamak lazım. Bizde gerek ilçemiz ve gerekse ülkemiz açısından yaptığınız bu katkılardan dolayı da Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarken, özellikle milletimizin hizmetinde görev alan tüm basın mensuplarını yürekten kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA