Başkan Çöl, Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına telekonferansla katıldı

Sağlıklı Kentler Birliği Mart ayı encümen toplantısı korona virüs salgını sebebiyle Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında internet üzerinden telekonferansla gerçekleştirildi. Toplantıya Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de telekonferansla katıldı.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl katıldı. Toplantıda encümen üyeleri yaptıkları çalışmaları paylaşarak, Sağlıklı Kentler Birliğinden beklentilerini aktarıp, birliğin nasıl bir rol alması gerektiği ile ilgili önerilerini sundular. Encümen toplantısında ayrıca birlik adına özverili çalışmaları sebebiyle sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür yazısı gönderilmesine, birlik adına bir kamu spotu hazırlanmasına, korona virüsle mücadelede üye belediyelerin yaptığı çalışmaların her hafta derlenerek e-mail ortamında üye belediyeler ile paylaşılmasına ve korona virüsle mücadelede düşük nüfuslu üyeler olan ilçe belediyelere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA