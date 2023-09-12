Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları yerinde inceledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları yerinde inceledi. Argıncık bölgesinde geçen yıl tarihe geçecek olan kentsel yenilemenin hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Argıncık bölgesinde eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyor ve daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılıyoruz" dedi.

Argıncık Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, adım adım bölgeyi gezerek, dönüşüm alanını inceledi. Yeni "ARGINCIK" için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, atılan her yeni bir adımın Kocasinan'ın değişmesi, dönüşmesi, güzelleşmesi ve geleceğe emin adımlarla inşası anlamına geldiğini belirterek, dönüşümle birlikte şehri geleceğe hazırlayıp, yeni bir Kocasinan inşa ettiklerini söyledi.

Bölgenin kaderini değiştirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Argıncık denildiği zaman bölge insanın ilk akla gelen Argıncık'ın yenilenmesi ve Argıncık kentsel dönüşümüdür. Sıklıkla dediğim gibi tabiri caizse iğne ile kuyu kazar gibi çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yılın sonunda temelini attığımız binanın nasipse birkaç ay içerisinde inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu kentsel yenileme blokları ile Argıncık bölgesindeki eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyoruz. Kentsel dönüşüm modeli bire bir sahada yoğun emek harcayarak devam ediyor. Anlaşmış olduğumuz birkaç daha blok var. Nasipse hukuki süreç tamamlandığında modern binayla taçlandıracağız. İnşallah yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm projeleriyle "Yeni Kocasinan'a yakışır mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde
Son Haberler
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
Bakan Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım Kampanyası Uğurlama Töreni’ne katıldı
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Çayın tadı kaçtı! Çaykur çaya yüzde 15 zam yaptı!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Sabah, sabah başı boş atlar kara yolunu bastı! Trafiği alt üst ettiler!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Canlı yayında sıkandal sözler! İmamoğluna: Liboş liboş konuşuyor!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!