Başkan Çolakbayrakdar halı sahada ter döktü

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerle birlikte halı sahada futbol müsabakasına katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, önceki akşam halı sahada futbol karşılaşması yapan takımları ziyaret edip bir süre karşılaşmayı izledi. Futbolcuların saha teklifini geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, 38 sırt numaralı sarı kırmızılı formasıyla maça katılıp, ilk golün sahibi olarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Belediye Başkanlığındaki performansını sahaya da yansıtan Başkan Çolakbayrakdar, 7-7 berabere tamamlanan maçta Hat-Trick yaparak en skorer isim oldu.

Kendisinin de gençlik yıllarında futbolla ilgilendiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Futbol, en güzel spor dallarından biridir. Gençlerin böyle bir etkinlikte buluşması oldukça güzel bir durum. Bunun devamını her zaman yapmanızı isterim. Sizlerle birlikte futbol oynamaktan çok mutlu oldum. Siz gençler, bizim geleceğimiz ve en büyük güvencemizsiniz. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'la birlikte aynı sahada futbol oynamanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten gençler de, "Biz yaklaşık iki aydır her Perşembe günü halı saha maçında bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi için böyle bir etkinlik başlattık. Gençlerimiz haftanın iş yorgunluğu ve stresini burada futbol oynayarak atıyorlar. Bu haftaki maçımızda başkanımızı da aramızda görmek bizleri oldukça mutlu etti. Böyle bir sürpriz yaptığı için başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA