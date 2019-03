Başkan Çolakbayrakdar, “Kadınlarımız, Bir Ömür Boyu Kıymetli Ve Değerlidir”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onların hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Sevda Baran ve Dernek Üyelerinin misafiri oldu. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, kadınların toplumdaki önemi hakkında birbirinden önemli örnekler vererek, "Kadınlar konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir şanstır. Siyasette kadın kontenjanını getiren ve çok ciddi bir şekilde uygulayan bir liderdir. Dolayısıyla KADEM gibi sivil toplum kuruluşların kadınların toplumdaki hak ettiği değeri bulması için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar da "Bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Bizim için kadınlar; 365 gün bir ömür boyu kıymetli ve bir ömür boyu değerlidir. Kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Bu doğrultuda elimizden geldiğince değer verme noktasında gayretin ve çabanın içerisindeyiz. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın daha donanımlı çocuklar yetiştirmesi için projeler üretiyoruz. Belediye olarak hizmetlerimizde kadınların ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz. Tekrardan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü tebrik eder, onlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Sevda Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlerin her zaman yanımızdasınız. Özellikle yerel yönetimlerin kadınlara bakış açısı ve destek olması çok kıymetlidir. Bizler sahada kadınlarımızla buluştuğumuzda Kocasinan Belediyesi'nin desteklerini hissediyoruz. Bu, mutluluk vericidir." dedi.

