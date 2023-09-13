Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ilk olan araç ile çevreye büyük katkı sağlayacağız”

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile Argıncık Alsancak Mahallesi'nde freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmalarına başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ilk olan araç ile çevreye büyük katkı sağlayacağız”

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile Argıncık Alsancak Mahallesi'nde freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını belirterek, Kocasinan Belediyesi'nin her alanda yaptığı çalışmalarla örnek olduğunu vurguladı.

Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Özellikle çocuklar, duydukları sevgiyi Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak yansıttı. Başkan Çolakbayrakdar ise onlarla yakından ilgilenip, çeşitli hediyeler verdi. Mevsim itibariyle yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayacak olan yeni asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını söyledi.

"Hemşehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Argıncık Alsancak Mahallesi'ndeki Osmangazi Caddesi'ni yeniliyoruz. Yol yenileme ile birlikte estetik ve güvenlik açısından sorun oluşturan havai hattını da yer altına alınmış olacak. Diğer altyapı kurumları da çalışmalarını yaparak, cadde bütün altyapısıyla yenilenmiş olacak. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ilk olan araç ile çevreye büyük katkı sağlayacağız”

Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ilk olan araç ile çevreye büyük katkı sağlayacağız”

Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ilk olan araç ile çevreye büyük katkı sağlayacağız”

Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ilk olan araç ile çevreye büyük katkı sağlayacağız”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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