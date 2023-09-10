Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi konumunda olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisini inceledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi konumunda olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisini inceledi. Yeni tesiste, Kocasinan Belediyesi'nin bütün markaların yer alacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, A'dan Z'ye her bir hizmetin yer alacağı ve 7'den 70'e herkese hitap edecek olan tesisin çalışmasında sona yaklaşıldığını vurguladı.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi tesisinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, merkezin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını söyledi. Kocasinan Akademi ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle ilgili 7'den 70'e herkese hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Kocasinan Akademi tesisinin inşaatında son aşamaya geldik. Çevre düzenlemesi ve iç tefrişat çalışmasıyla birlikte diğer çalışmaları da en hızlı şekilde bitireceğiz. Bu yılsonu itibariyle hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tesislerin en büyüğüdür. Spor, yüzme, sınıflar, kütüphane, çocuk kulübü ve diğer hizmetlerimizle harika bir tesisi, hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Biliyorum uzun süredir bu tesisin açılışı için hemşehrilerimiz çok beklediler ve buranın tamamlanması noktasında en az benim kadar heyecan duyduklarını çok yakından takip ediyorum. Sona yaklaştığımız tesisin kadınlar, gençler, erkekler olmak üzere 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyete geçmiş olacak. Özellikle tesis, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Kocasinan Belediyesi'nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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