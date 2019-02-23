Başkan Çolakbayrakdar: “Kayseri’ye Yakışır Bir Kocasinan İnşa Ediyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini hem de Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, "Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm bölgesinde çalışmalarımız hız kazandı. Projemiz, Kayseri'de en geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biridir. Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemiz, yaklaşık bir buçuk milyon metrekare alan üzerinde devam eden dönüşüm çalışmalarından bir tanesidir. Yunus Emre Mahallesi'ndeki 6 bloktan oluşan konutların inşaatları hızla devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi'nden başlayan bu dönüşüm Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi'ni de içine alarak bütün bölgeyi kapsayacak şekilde devam edecek. Kocasinanımızın içerisindeki mahallelerimizi, çağdaş normlarda, güzel konutlarla, çevre düzenlemelerini yaparak, yol, park vs. ihtiyaçlarını gidererek, Kocasinan'a yakışır hale getireceğiz. İnşaatlarımız yapıldıktan sonra hak sahipleri yeni evlerine kavuşacaklar. Şimdiden yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dönüşümle birlikte hem Kocasinan'ın çehresi değişecek hem de bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza, şehrimize yakışır bir Kocasinan inşa etmiş olacağız. Bu noktada kentsel dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Kocasinan Bölgesi içerisinde, buna benzer mahallelerimizde de değişim dönüşümü hızlıca devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA