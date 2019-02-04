Başkan Çolakbayrakdar’dan Kocasinanlılara müjde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallesine hizmet verecek olan Aile Sağlık Merkezinin inşaat çalışmalarına başladıklarını ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında büyük bir sosyal tesis ve okul yapılacağının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Kocasinan'ın tüm mahallelerine defalarca gittim. Sokak sokak, cadde cadde nerde ne yapılması gerekiyorsa hepsini biliyorum. İlçemizin tüm ihtiyaçlarını zaman içerisinde teker teker tamamlıyoruz ve tamamlamaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerimizin alt yapı çalışmalarını diğer kurumlarla birlikte yaparak, yeniliyoruz. Kamudaki en büyük asfalt plenti ile birlikte yollarımızı yepyeni yapacağız. Kocasinan'ın tüm mahallelerinin ihtiyaç duyulan hem alt yapı hem de üst yapısını yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Parkları, yeşil alanları ve çevresiyle yemyeşil bir Kocasinan hedefliyoruz. Göreve geldiğimden bu yana ilçemize 800 bin metrekareden fazla yeşil alan kazandırdık. Geçtiğimiz yıl 125 bin fidan ve ağaç diktik. Bu yıl ise hedefimiz, 130 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturmak. Fidanlığımızda şuanda 130 bin fidan hazır. Bahar ile birlikte Kocasinan'ı yeşillendirmeye başlayacağız. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz" diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmasını başlattıklarını belirterek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın streslerini atabilmeleri ve daha keyifli zaman geçirebilmeleri için örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bunların ilki olan Erciyesevler Parkın içerisinde inşaat çalışmamızı tamamladık. Mahallelerimizin talepleri doğrultusunda büyük parklarımızın içerisine bu çalışmamamızı yaygınlaştıracağız. Bize bugünlere getiren büyüklerimiz ile gençlerimizin bir arada paylaşacakları mekanlar yapıyoruz. Kuşaklar arası iletişimi önemsiyoruz".

Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahalle sakinlerine müjdeler veren Başkan Çolakbayrakdar, "Bölgemize mahallelerimizin ortak ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezi yapıyoruz. Ayrıca sağlık merkezin hemen yanına sosyal tesis yapacağız. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Ahievran Mahallemizdeki 500 bin metrekare alan üzerinde dönüşüm çalışmamızla buranın çehresi değişecek. 200 bin metrekare alanda "Kent balkon" diye adlandırılan park çalışması olacak. Özellikle Mazakaland ve mahalleyi birbirine bağlayacak olan ekolojik köprü, Kayseri'de ilk olacak. Ayrıca bölgenin yaşam standardını yükseltecek farklı ve özellikli projeler hayata geçireceğiz. Kocasinan'ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, programın ardından Beyazşehir Mahallesi'ndeki Kafe Sinan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge sakinleriyle tek tek ilgilenip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, onlara vatandaşlara çay ikram edip, keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA