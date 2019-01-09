Başkan Dağtekin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Dağtekin, demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olan gazeteciliğin vatandaşın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli mesleklerden biri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Dağtekin, "Malumunuz olduğu üzere Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in yanı sıra yine MÜSİAD Adıyaman Şubesi kurucu başkanı olduğum dönemlerde gazetecilerimizle sürekli iç içe bir çalışma içerisinde olduk. Aynı şekilde, hali hazırda devam eden AK Parti İl Başkanlığı gibi iktidar sorumluluğunu üstlendiğim bu önemli görevde de gazetecilerimizle birlikte zaman zaman mesai yapmaktayız. Özellikle faaliyetlerimizin kamuoyuna duyurulması adına bu kutsal görevi icra eden gazetecilerimizin verdiği emeğe yakından şahit oluyoruz. Bizlerin ve vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına gazetecilerimiz doğru ve eksiksiz habercilik anlayışı ile fedakarca görev yapmaktadırlar. Kamuoyu oluşturma görevi doğrultusunda ele aldıkları konular, olaylar ve gelişmeler itibariyle Adıyaman'ın gündemini belirleyen gazetecilerimiz, biz siyasetçilerin de gözden kaçırdığı veya eksiklik olarak nitelendirebileceğimiz konularda da yol gösterici olmaktadırlar. Adıyaman kamuoyunun gündemine getirilen konuların sağlıklı ve verimli bir şekilde işleyebilmesi ve aynı zamanda, demokrasinin de yerelden genele doğru yayılmasına, özümsenmesine büyük katkılar sağlayan gazetecilerimizin varlığı her daim bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Bu özel gün vesilesiyle başta Adıyaman'da ki bütün gazeteciler olmak üzere meslek etiğine tam bir bağlılıkla, vatandaşların gözü, kulağı ve dili olan tüm basın mensuplarımızı tek tek tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA